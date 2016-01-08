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В Омске ДТП: шесть автомобилей, пострадавшие – фото

8 января 2016, 23:29
Сообщение очевидцев.

Сегодня, 8 января, вечером, в Омске произошли сразу два серьезных дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. В обоих случаях – столкнулись три автомобиля.

Кировский округ

Уже поздно вечером, около 22 часов в Кировском округе, как сообщают редакции [email protected] очевидцы, у остановки общественного транспорта произошло следующая авария (информация предварительная!):

«Сегодня 08.01.2016 примерно в 22:20 на улице 70 лет Октября в районе остановки "Поворотная" произошло ДТП с участием 3-х автомобилей марок: Газель, Mitsubishi и Toyota. У автомобиля Mitsubishi вырвало заднее колесо»

О пострадавших информация уточняется – предварительно на месте происшествия были два автомобиля скорой помощи, и как минимум одной пострадавшей оказывалась медпомощь. Точные данные будут опубликованы позднее.



Ленинский округ


Сегодня, 8 января, около 18 часов три автомобиля столкнулись на Черлакском тракте. Предварительно установлено, что в районе дома №1 водитель а/м «Toyota RAV 4», мужчина 1952 г.р., выехал на встречную полосу, где столкнулся с а/м «ВАЗ-2121», в который далее врезался а/м «Mitsubishi Pajero».

Есть пострадавшие – водитель «Тойоты», водитель «ВАЗа», мужчина 1981 г.р., и его пассажиры (женщина 1989 и девочка 2010 гг.р.). Все доставлены в больницу. Проводится проверка.

#Новости#Главное#ДТП#Происшествия#Город#Авто
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