В Омске ДТП: шесть автомобилей, пострадавшие – фото

Сегодня, 8 января, вечером, в Омске произошли сразу два серьезных дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. В обоих случаях – столкнулись три автомобиля.
Кировский округ
Уже поздно вечером, около 22 часов в Кировском округе, как сообщают редакции [email protected] очевидцы, у остановки общественного транспорта произошло следующая авария (информация предварительная!):
«Сегодня 08.01.2016 примерно в 22:20 на улице 70 лет Октября в районе остановки "Поворотная" произошло ДТП с участием 3-х автомобилей марок: Газель, Mitsubishi и Toyota. У автомобиля Mitsubishi вырвало заднее колесо»
О пострадавших информация уточняется – предварительно на месте происшествия были два автомобиля скорой помощи, и как минимум одной пострадавшей оказывалась медпомощь. Точные данные будут опубликованы позднее.
Сегодня, 8 января, около 18 часов три автомобиля столкнулись на Черлакском тракте. Предварительно установлено, что в районе дома №1 водитель а/м «Toyota RAV 4», мужчина 1952 г.р., выехал на встречную полосу, где столкнулся с а/м «ВАЗ-2121», в который далее врезался а/м «Mitsubishi Pajero».
Есть пострадавшие – водитель «Тойоты», водитель «ВАЗа», мужчина 1981 г.р., и его пассажиры (женщина 1989 и девочка 2010 гг.р.). Все доставлены в больницу. Проводится проверка.