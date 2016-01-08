В Омске ДТП: шесть автомобилей, пострадавшие – фото

Сегодня, 8 января, около 18 часов три автомобиля столкнулись на Черлакском тракте. Предварительно установлено, что в районе дома №1 водитель а/м «Toyota RAV 4», мужчина 1952 г.р., выехал на встречную полосу, где столкнулся с а/м «ВАЗ-2121», в который далее врезался а/м «Mitsubishi Pajero».