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Скандал в Омске: Машина моя и я не имею право её покинуть - видео

8 января 2016, 20:20
Гражданин и сотрудники ДПС.

Открытая группа «Омская полиция» сообщает, что несколько дней назад в одной из омских групп социальной сети «ВКонтакте» был размещен «очень неординарный» пост «Евгении Зябкиной с критикой сотрудников омской полиции».

В ответ на это пресс-службой УМВД России по Омской области был размещен видеоролик с места происшествия с коротким комментарием:

«Водитель автомобиля, будучи задержанным за управление транспортом в состоянии а/о, сбегал домой, переоделся и сел на пассажирское сидение»



Для полноты картины также приводится «обращение» гражданки «Евгении Зябкиной» (орфография автора сохранена):



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