Скандал в Омске: Машина моя и я не имею право её покинуть - видео

Открытая группа «Омская полиция» сообщает, что несколько дней назад в одной из омских групп социальной сети «ВКонтакте» был размещен «очень неординарный» пост «Евгении Зябкиной с критикой сотрудников омской полиции».
В ответ на это пресс-службой УМВД России по Омской области был размещен видеоролик с места происшествия с коротким комментарием:
«Водитель автомобиля, будучи задержанным за управление транспортом в состоянии а/о, сбегал домой, переоделся и сел на пассажирское сидение»
Для полноты картины также приводится «обращение» гражданки «Евгении Зябкиной» (орфография автора сохранена):