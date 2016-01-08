Паника в США: крупнейший в истории обвал рынка

Аналитики в США делают вывод – мировой экономический кризис добрался и до их страны. Теперь, главное, чтоб американцы, которые традиционно хранят свои пенсионные накопления в акциях, из личных опасений не стали обналичивать свои деньги. Если это произойдет, то обвал станет неконтролируемым, и США могут снова испытать биржевой крах, как в 1929 году, когда обвал на рынке привел к началу Великой депрессии.