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Паника в США: крупнейший в истории обвал рынка

8 января 2016, 15:15
Доигрались.

На фоне мощного давления США на рынок нефти с целью понижения цен за баррель, как сообщает «РГ», произошел крупнейший за всю историю ведения подсчетов спад индекса Dow Jones на Уолл-Стрит. Падение основного индекса оценили в 5% или 911 пунктов. Это наихудший показатель за 119 лет. Подсчет Dow Jones ведется с 1897 года.

Пиковый показатель был зафиксирован 7 января к моменту закрытия торгов. Нндекс Dow Jones к закрытию сессии на нью-йоркской фондовой биржи опустился на 392,41 пункт, или на 2,3%, до отметки 16 514,10. Индекс электронной биржи Nasdaq упал на 146 пунктов, или на 3%, до 4689. Индекс Standard & Poor's 500 упал к концу сессии 7 января на 47 пунктов, или на 2,4%, до отметки 1943.

Таким образом, рыночная стоимость акций крупнейших американских компаний резко «подешевела» на миллиарды долларов. В качестве примера приводится компания Apple, превосходящая по капитализации весь фондовый рынок РФ – за три дня американский гигант не досчитался 160 миллиардов долларов.

Аналитики в США делают вывод – мировой экономический кризис добрался и до их страны. Теперь, главное, чтоб американцы, которые традиционно хранят свои пенсионные накопления в акциях, из личных опасений не стали обналичивать свои деньги. Если это произойдет, то обвал станет неконтролируемым, и США могут снова испытать биржевой крах, как в 1929 году, когда обвал на рынке привел к началу Великой депрессии.

Напомним, ранее произошел обвал на фондовом рынке Китая. Индекс Shanghai Composite снизился более чем на 5% сразу после начала торгов. Работа биржи была приостановлена на 15 минут, но после открытия снижение продолжилось.

Сразу после овала в КНР произошло снижение стоимости нефти марки Brent до 33,21 доллара за баррель, затем цена была скорректирована до 33,50.

Известный финансист Джордж Сорос, как сообщает CNBC News, уже заявил, что ситуация в мировой экономике сильно напоминает кризис 2008 года. Только теперь всё усугубляется Китаем.

В настоящее время нефть марки Brent находится на уровне 34,30 долларов за баррель и продолжает расти. Ранее цена падала кратковременно до 32,53.



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