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Омская полиция выясняет: дикий зверь на улице, нападение на человека

8 января 2016, 12:38
Мужчина отбивался лопатой.

Ранее, 6 января, в дежурную часть полиции Тевризского района пришло сообщение, что в жилом секторе районного центра очевидцы видели дикое животное, предположительно рысь.

В указанный район выехала опергруппа, которая обнаружила на улице Иртышной следы рыси. Поисками зверя занялись спасатели МЧС, инспекторы госохотнадзора и охотники с собаками.


Сегодня, 8 января, пресс-служба УМВД России по Омской области сообщила, чем окончилась история с рысью:


Накануне в полицию обратился 33-летний житель районного центра, где ранее были обнаружены следы дикого зверя. Мужчина рассказал, что он находился в ограде своего дома и внезапно увидел рядом рысь, которая изготовилась к прыжку в его сторону. Опасаясь за свою жизнь, гражданин ударил зверя лопатой, убив его.

После осмотра места происшествия, туша рыси была изъята и передана главному ветврачу Тевризского района для экспертизы. Проводится проверка.


Верхнее фото: иллюстрация
Фото в тексте: с места происшествия

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