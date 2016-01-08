Омская полиция выясняет: дикий зверь на улице, нападение на человека



Накануне в полицию обратился 33-летний житель районного центра, где ранее были обнаружены следы дикого зверя. Мужчина рассказал, что он находился в ограде своего дома и внезапно увидел рядом рысь, которая изготовилась к прыжку в его сторону. Опасаясь за свою жизнь, гражданин ударил зверя лопатой, убив его.