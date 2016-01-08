Одноклассница ударила омича ножом в бедро – смерть от кровопотери

В Омске следователи устанавливают обстоятельства смерти 35-летнего мужчины, который 7 января скончался в больнице скорой помощи. Гражданин был доставлен в медучреждение с ножевой раной бедра. Возбуждено уголовное дело.
Установлена причастность к преступлению бывшей одноклассницы погибшего. Подозреваемая задержана.
По версии следственных органов, 6 января подозреваемая и потерпевший совместно употребляли спиртные напитки, далее произошла ссора, во время которой мужчина ударил женщину по щеке, а она в ответ ударила его ножом в ногу, повредив при этом бедренную артерию.
Мужчине удалось вызвать скорую помощь, но медики жизнь спасти ему не смогли.
Следствие по делу продолжается, ведутся допросы свидетелей, осмотр места происшествия, сбор вещественных доказательств.
Подозреваемая в содеянном раскаялась. С учетом того, что у женщины имеются двое малолетних детей, в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.
По материалам пресс-службы Следственного управления СК РФ по Омской области
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