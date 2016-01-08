Одноклассница ударила омича ножом в бедро – смерть от кровопотери

По версии следственных органов, 6 января подозреваемая и потерпевший совместно употребляли спиртные напитки, далее произошла ссора, во время которой мужчина ударил женщину по щеке, а она в ответ ударила его ножом в ногу, повредив при этом бедренную артерию.