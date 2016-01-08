Не купальник, а краска. Голые Шарлиз Терон и чемпионка ММА 18+



Кстати, не все девушки, чтобы выглядеть более сексуально, нуждаются в фотографиях без одежды. К примеру, модель и атриса Дафна Джой (Daphne Joy), экс-подруга 50 Cent'a. Она и в купальнике выглядит так, как будто без него. Эффектная красотка.