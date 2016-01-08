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Не купальник, а краска. Голые Шарлиз Терон и чемпионка ММА 18+

8 января 2016, 17:09
Ох уж эти женщины.

В 2016 году звезды театра, кино, музыки и спорта подготовили очередную серию откровенных снимков.

Итак, обладательница премии Оскар. 40-летняя актриса Шарлиз Терон (Charlize Theron) решила порадовать поклонников, снявшись в откровенной фотосессии для февральского номера журнала «W Magazine».


24-летняя подруга эпатажной Майли Сайрус, новозеландская топ-модель Стелла Максвелл (Stella Maxwell) выложила на свою страницу в Instagram откровенное фото на фоне американского флага. Ранее папарацци ловили Майли и Стеллу во время страстного поцелуя. Хотя, может быть, это и была постановка «на публику». Кто этих звезд поймет.


Среди серии январских откровенных снимков всех, конечно, перещеголяла чемпионка ММА, борец дзюдо и актриса («Неудержимые 3») Ронда Роузи по прозвищу «Хулиганка» (Ronda Rousey). Она умудрилась сфотографироваться в «виртуальном купальнике», то есть совершенно без одежды. Ее тело «прикрыто» лишь слоем мастерски нанесенной краски. Именно так Ронда позировала для журнала «Sports Illustrated».


Некоторые, особо провоцирующие ракурсы, нуждаются в обязательной цензуре.


Кстати, не все девушки, чтобы выглядеть более сексуально, нуждаются в фотографиях без одежды. К примеру, модель и атриса Дафна Джой (Daphne Joy), экс-подруга 50 Cent'a. Она и в купальнике выглядит так, как будто без него. Эффектная красотка.



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