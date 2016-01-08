Ледовый городок на берегу – за вход берут 250 рублей, очередь 40 минут

Омичи привыкли критиковать муниципальные и областные власти почти за всё – за дороги, благоустройство, социальное положение и так далее. Но, оказывается, достаточно сравнить с соседними городами и можно обнаружить, что не все так пессимистично, как кажется некоторым горожанам.
Сравним, к примеру, текущие новогодние каникулы – украшение двух городов, Омска и Новосибирска. Редакция [email protected] воспользовалась «инсайдерской информацией», предоставленной жителем нашего города, который часто бывает в современной столице Сибири.
Личные впечатления:
«Новосибирск в этом году украшен как-то жиденько, постарались только на Красном проспекте, раньше в гирляндах и ёлках был почти весь город. Музыка, играющая в городках и на катках, оставляет желать лучшего – Ваенга как-то слух режет»
Не говоря уже о гигантском числе сказочных фигур и бесплатном входе на территорию городка. Ни один из официальных ледовых городков Омска не берет деньги за вход. Так что осталось властям только отремонтировать дороги и поддержать малое предпринимательство в кризисный период, и наш город к 300-летию докажет, кто достоин звания Третьей столицы!