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Ледовый городок на берегу – за вход берут 250 рублей, очередь 40 минут

8 января 2016, 10:15
Космическое удовольствие…

Омичи привыкли критиковать муниципальные и областные власти почти за всё – за дороги, благоустройство, социальное положение и так далее. Но, оказывается, достаточно сравнить с соседними городами и можно обнаружить, что не все так пессимистично, как кажется некоторым горожанам.

Сравним, к примеру, текущие новогодние каникулы – украшение двух городов, Омска и Новосибирска. Редакция [email protected] воспользовалась «инсайдерской информацией», предоставленной жителем нашего города, который часто бывает в современной столице Сибири.

Личные впечатления:

«Новосибирск в этом году украшен как-то жиденько, постарались только на Красном проспекте, раньше в гирляндах и ёлках был почти весь город. Музыка, играющая в городках и на катках, оставляет желать лучшего – Ваенга как-то слух режет»





А горка… Ну, так у нас в «Беловодье» - не горка, а целый аэропорт!



Не говоря уже о гигантском числе сказочных фигур и бесплатном входе на территорию городка. Ни один из официальных ледовых городков Омска не берет деньги за вход. Так что осталось властям только отремонтировать дороги и поддержать малое предпринимательство в кризисный период, и наш город к 300-летию докажет, кто достоин звания Третьей столицы!


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