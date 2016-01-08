Ледовый городок на берегу – за вход берут 250 рублей, очередь 40 минут

Не говоря уже о гигантском числе сказочных фигур и бесплатном входе на территорию городка. Ни один из официальных ледовых городков Омска не берет деньги за вход. Так что осталось властям только отремонтировать дороги и поддержать малое предпринимательство в кризисный период, и наш город к 300-летию докажет, кто достоин звания Третьей столицы!

