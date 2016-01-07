В Омске запустили фейерверк, подпалили многоэтажку

Напомним, самый масштабный в мире пожар от запущенного из окна фейерверка произошел в ночь с 31 декабря на 1 января в 64-этажном отеле Address Downtown в Дубае . Огнем были охвачены 40 этажей. От сердечного приступа погиб один человек, 19 были госпитализированы.