В Омске запустили фейерверк, подпалили многоэтажку

Чрезмерное увлечение горожан разного рода фейерверками, петардами и салютами, порой приводит к печальным последствиям. Совершенно забывая о рекомендациях спасателей МЧС и технике безопасности, ракеты из-за неопытности могут улететь не совсем в ту сторону, в которую ожидалось.
«Хочу поделиться фотографией места, где я живу. Печальные последствия фейерверков»
Напоминаем, еще в середине ноября 2015 года омское МЧС предупреждало горожан о необходимости соблюдать правила противопожарной безопасности и запускать фейерверки только на специальных площадках, но спасателей послушались далеко не все.
Ежедневно по вечерам
Напомним, самый масштабный в мире пожар от запущенного из окна фейерверка произошел в ночь с 31 декабря на 1 января в
Одно дело, когда «красиво», и совсем другое, когда «опасно» - запуская фейерверки, не забывайте о противопожарной безопасности!