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В Омске запустили фейерверк, подпалили многоэтажку

7 января 2016, 22:27
Опасное развлечение.

Чрезмерное увлечение горожан разного рода фейерверками, петардами и салютами, порой приводит к печальным последствиям. Совершенно забывая о рекомендациях спасателей МЧС и технике безопасности, ракеты из-за неопытности могут улететь не совсем в ту сторону, в которую ожидалось.

Очевидец прислал в редакцию [email protected] следующее сообщение:

«Хочу поделиться фотографией места, где я живу. Печальные последствия фейерверков»


Напоминаем, еще в середине ноября 2015 года омское МЧС предупреждало горожан о необходимости соблюдать правила противопожарной безопасности и запускать фейерверки только на специальных площадках, но спасателей послушались далеко не все.

Ежедневно по вечерам во всех районах Омска слышны залпы салютов, и куда «прилетит» очередной заряд «потешных огней» неизвестно даже тому, кто их запускает.


Напомним, самый масштабный в мире пожар от запущенного из окна фейерверка произошел в ночь с 31 декабря на 1 января в 64-этажном отеле Address Downtown в Дубае. Огнем были охвачены 40 этажей. От сердечного приступа погиб один человек, 19 были госпитализированы.


Одно дело, когда «красиво», и совсем другое, когда «опасно» - запуская фейерверки, не забывайте о противопожарной безопасности!

#Новости#Недвижимость#Главное#Происшествия#Город
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