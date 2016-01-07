В Омске пройдет самый холодный в мире Рождественский полумарафон

Омские соревнования считаются самым холодным забегом в мире. В 2001 году во время проведения десятого Рождественского полумарафона температура на момент старта упала до отметки -37 градусов. Из-за опасности обморозиться организаторы рекомендовали участникам, независимо от того, на какую дистанцию заявился спортсмен, пробежать только 6 км. В итоге, 21,1 км преодолели лишь 13 участников. Рекорд трассы среди женщин принадлежит омичке Даниловой, показавшей в 2008 году время 1:17:36. У мужчин лучший результат 1:08:10 установил в 2011 году Вадим Улижов из Мурманска.