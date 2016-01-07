Город55
ГлавноеВсе новости

В Омске пройдет самый холодный в мире Рождественский полумарафон

7 января 2016, 09:38
Международное событие.

7 января 2016 года в 13:00 в Омской области будет дан старт одному из самых главных спортивных событий региона – Рождественскому полумарафону. В этом году он пройдет уже в 25-й раз, сообщает «Омская губерния».

Стать участниками соревнований могут любители бега в возрасте от 16 лет. Трасса кольцевая и проходит по исторической части города по набережной имени Тухачевского, улицам: Ивана Алексеева, Таубе, Партизанской, Спартаковской и Тарской. Протяженность круга – 3,5 км. Старт и финиш на Соборной площади. В спортивной программе соревнований две дисциплины: полумарафон - 21,1 км и забег на 7 км.

Победители и призеры соревнований на всех дистанциях будут награждены денежными призами. Специальным ценным призом будет награжден победитель конкурса на самый оригинальный костюм участника забега на любую дистанцию. 5 и 6 января 2016 года по адресу: г. Омск, ул. Красный путь, 11 (библиотека им. А.С. Пушкина) всем зарегистрированным будут выданы «пакеты участника» (номер с интегрированным в него датчиком системы электронного хронометража и памятная атрибутика с фирменной символикой Рождественского полумарафона).

В 2015 году на старт вышло рекордное число участников - 805 человек из 10 зарубежных стран и 22 субъектов России.

Рождественский полумарафон имеет официальный статус полноправного члена Ассоциации международных полумарафонов и пробегов (AIMS), включен в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Омской области и календарь Всероссийских соревнований по легкой атлетике.

Омские соревнования считаются самым холодным забегом в мире. В 2001 году во время проведения десятого Рождественского полумарафона температура на момент старта упала до отметки -37 градусов. Из-за опасности обморозиться организаторы рекомендовали участникам, независимо от того, на какую дистанцию заявился спортсмен, пробежать только 6 км. В итоге, 21,1 км преодолели лишь 13 участников. Рекорд трассы среди женщин принадлежит омичке Даниловой, показавшей в 2008 году время 1:17:36. У мужчин лучший результат 1:08:10 установил в 2011 году Вадим Улижов из Мурманска.


Фото: runsim.ru

#Новости#Спорт#Город#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31