Прорыв трубопровода – затопило улицу, автомобили примерзли к дороге

Настоящая коммунальная катастрофа произошла сегодня, 7 января, в Екатеринбурге. В городе прорвало резервный трубопровод диаметром 500 мм. Потребители не пострадали – им воду не отключили, зато в настоящую переделку попали участники дорожного движения. Вода мгновенно затопила часть холмистого Екатеринбурга в районе перекрестка улиц Малышева и Восточной.
Под мостом буквально примерзли к дороге легковой транспорт и автобус. Как сообщило местное МЧС, автомашины пришлось вызволять из ледового плена при помощи специальной техники.
Фото: 66.mchs.gov.ru, 66.mvd.ru