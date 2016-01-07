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Прорыв трубопровода – затопило улицу, автомобили примерзли к дороге

7 января 2016, 21:05
Происшествие в Екатеринбурге.

Настоящая коммунальная катастрофа произошла сегодня, 7 января, в Екатеринбурге. В городе прорвало резервный трубопровод диаметром 500 мм. Потребители не пострадали – им воду не отключили, зато в настоящую переделку попали участники дорожного движения. Вода мгновенно затопила часть холмистого Екатеринбурга в районе перекрестка улиц Малышева и Восточной.


Под мостом буквально примерзли к дороге легковой транспорт и автобус. Как сообщило местное МЧС, автомашины пришлось вызволять из ледового плена при помощи специальной техники.


Фото: 66.mchs.gov.ru, 66.mvd.ru



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