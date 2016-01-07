Прорыв трубопровода – затопило улицу, автомобили примерзли к дороге

Настоящая коммунальная катастрофа произошла сегодня, 7 января, в Екатеринбурге. В городе прорвало резервный трубопровод диаметром 500 мм. Потребители не пострадали – им воду не отключили, зато в настоящую переделку попали участники дорожного движения. Вода мгновенно затопила часть холмистого Екатеринбурга в районе перекрестка улиц Малышева и Восточной.