Нападения на женщин в Германии: мэр Кельна советует держаться группами

ФРГ не может справиться с волной мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, захлестнувшую страну в 2015 году. В канун Нового года в полиции Кёльна было зарегистрировано несколько десятков заявлений немок о том, что на привокзальной площади они подверглись нападению групп лиц «арабской наружности», которые «грабили, приставали и даже срывали с девушек одежду».