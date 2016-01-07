Нападения на женщин в Германии: мэр Кельна советует держаться группами

ФРГ не может справиться с волной мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, захлестнувшую страну в 2015 году. В канун Нового года в полиции Кёльна было зарегистрировано несколько десятков заявлений немок о том, что на привокзальной площади они подверглись нападению групп лиц «арабской наружности», которые «грабили, приставали и даже срывали с девушек одежду».
Но еще больший скандал в Германии произошел не после вызывающего поведения мигрантов, а после того, как мэр города Кёльна Генриетте Рекер (Henriette Reker), по информации «
«Всегда есть возможность сохранять определенную дистанцию, которая больше расстояния вытянутой руки. И по собственной инициативе не искать сближения с посторонними людьми, с которыми нет доверительных отношений», – заявила Рекер на пресс-конференции.
Жительницам Германии также посоветовали ходить группами даже в праздники.
Все эти советы весьма не понравились общественности. Было опубликовано множество статей журналистов, а в социальных сетях запустили хэштег #einearmlänge («расстояние вытянутой руки»).
В прессе комментируют происходящее так – мэр не в себе, женщины не должны прятаться, а в происходящем виноваты не они, а преступники, нарушающие законы Германии.