Авангард – Автомобилист: конец домашней серии, выходка Фурха

На льду «Арены Омск» завершилась встреча между «Авангардом» и «Автомобилистом». В нынешнем сезоне «ястребы» уже встречались с екатеринбуржцами, в той встрече омская дружина потерпела поражение, пропустив в овертайме. В рамках чемпионатов КХЛ команды встречались друг с другом 13 раз, 6 побед на счету омичей, 7 в активе екатеринбуржцев соответственно.
В сегодняшнем матче омской дружине удалось взять реванш за сентябрьское поражение. «Ястребы» одержали уверенную победу со счетом 3:0. Шайбы на свой счет записали Первышин, Паршин и Пережогин.
Доминик Фурх, сохранивший свой ворота в неприкосновенности, записал в свой актив седьмой «сухарь». Чешски голкипер решил поделиться своей радостью с собравшимися на "Арене Омск" болельщиками, забравшись на ворота под аплодисменты нерастерявшихся любителей хоккея.
Далее «Авангарду» предстоит выездная трехматчевая серия, в ходе которой «ястребы» встретятся с хоккеистами «Лады», «Ак Барса» и рижского «Динамо».
7 января, «Арена Омск», 9 270 зрителей.
«Авангард» (Омская область) – «Автомобилист» (Екатеринбург) - 3:0 (2:0; 0:0; 1:0)
Вратари: Фурх – Коварж
Силовые приемы: «Авангард» - 9; «Автомобилист» - 14.
Штрафные минуты: «Авангард» - 8; «Автомобилист» - 6.
Вбрасывания: «Авангард» - 34 «Автомобилист» - 21.
Броски в створ ворот: «Авангард» - 27; «Автомобилист» - 25.
Голы:
1:0 - Первышин (Паршин, Зубов) - 10:29
2:0 - Паршин (Петров) - 19:44
3:0 - Пережогин (Кулик, Бурдасов) - 57:46
Фото: hawk.ru