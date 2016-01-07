Авангард – Автомобилист: конец домашней серии, выходка Фурха

На льду «Арены Омск» завершилась встреча между «Авангардом» и «Автомобилистом». В нынешнем сезоне «ястребы» уже встречались с екатеринбуржцами, в той встрече омская дружина потерпела поражение, пропустив в овертайме. В рамках чемпионатов КХЛ команды встречались друг с другом 13 раз, 6 побед на счету омичей, 7 в активе екатеринбуржцев соответственно.