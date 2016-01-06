Женщина-водитель на АЗС зажигалкой подожгла свой автомобиль – видео

Необычное происшествие случилось в городе Сургуте. Очевидец снял на видеорегистратор, как женщина-автолюбитель с горящей зажигалкой пытается заправить автомобиль бензином. Гражданка умудрилась поднести открытый огонь вплотную к пистолету с топливом. Естественно, всё мгновенно вспыхнуло. Автоледи попыталась его задуть, но…
Как раз в этот момент очевидец решил быстрее покинуть опасное место, и чем закончилась история, в кадр не попало.
Знающие пользователи прокомментировали необъяснимый поступок женщины так – по-видимому, у автомобиля замерз замок лючка бензобака, и женщина решила его отогреть.