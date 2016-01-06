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Женщина-водитель на АЗС зажигалкой подожгла свой автомобиль – видео

6 января 2016, 10:42
Как так?

Необычное происшествие случилось в городе Сургуте. Очевидец снял на видеорегистратор, как женщина-автолюбитель с горящей зажигалкой пытается заправить автомобиль бензином. Гражданка умудрилась поднести открытый огонь вплотную к пистолету с топливом. Естественно, всё мгновенно вспыхнуло. Автоледи попыталась его задуть, но…



Как раз в этот момент очевидец решил быстрее покинуть опасное место, и чем закончилась история, в кадр не попало.


Знающие пользователи прокомментировали необъяснимый поступок женщины так – по-видимому, у автомобиля замерз замок лючка бензобака, и женщина решила его отогреть.


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#Новости#Главное#Авто#Общество
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