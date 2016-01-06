Волочкова показала голое тело и грудь, намекнув о свадьбе 18+

Известная актриса и балерина продолжает отдыхать на Мальдивах и по уже сложившейся традиции активно там раздевается и постит откровенные фото на своей странице instagram.com/volochkova_art/.
На это раз Настя снова сбросила с себя почти всю одежду, оставив лишь формальные плавки, больше похожие на «фиговый листок».
Причем, к откровенной натуре Волочкова добавила не менее откровенный намек в виде хэштега #свадьба .
А, казалось бы, совсем недавно в Интернете обсуждали ее, якобы, беременность из-за не в меру «раздобревшей» груди.
И вот Анастасия снова всех удивила, показав, что может стать стройной всего за несколько дней. Что значит физподготовка.