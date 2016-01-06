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В Корее взорвана водородная бомба – видео

6 января 2016, 16:04
Совет безопасности ООН объявил об экстренном совещании.

Международные информагентства сообщают об испытательном взрыве водородной бомбы на территории КНДР. Армия Южной Кореи приведена в полную боевую готовность. Совет безопасности ООН планирует провести в ближайшее время экстренное заседание.

Южнокорейские источники публикуют видео с места взрыва. Приказ о проведении испытаний отдал лично глава страны Ким Чен Ын – он подписал в связи с этим соответствующий документ.

В КНДР сообщили, что взрыв произведен 6 января в 10 часов по местному времени. Негативного воздействия на экологию региона оказано не было.

Сразу после взрыва последовала международная реакция. Армия Южной Кореи была приведена в полную боевую готовность. Япония объявила, что любая провокация со стороны Северной Кореи будет пресечена немедленно. Примерно то же самое заявили и в США, добавив, что у Пентагона пока нет достоверных доказательств, что была взорвана именно водородная бомба.

Кстати, российский телеканал «Звезда» посчитал новость южнокорейского новостного, показавшего видео взрыва «фейковой». По данным «Звезды» на кадрах показан взрыв совершенно другой бомбы – первой советской водородной бомбы РДС-6с, которую испытали еще в 1953 году.

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