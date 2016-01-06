В Корее взорвана водородная бомба – видео

Сразу после взрыва последовала международная реакция. Армия Южной Кореи была приведена в полную боевую готовность. Япония объявила, что любая провокация со стороны Северной Кореи будет пресечена немедленно. Примерно то же самое заявили и в США, добавив, что у Пентагона пока нет достоверных доказательств, что была взорвана именно водородная бомба.