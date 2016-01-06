В Корее взорвана водородная бомба – видео

Международные информагентства сообщают об испытательном взрыве водородной бомбы на территории КНДР. Армия Южной Кореи приведена в полную боевую готовность. Совет безопасности ООН планирует провести в ближайшее время экстренное заседание.
Южнокорейские источники публикуют видео с места взрыва. Приказ о проведении испытаний отдал лично глава страны Ким Чен Ын – он подписал в связи с этим соответствующий документ.
В КНДР сообщили, что взрыв произведен 6 января в 10 часов по местному времени. Негативного воздействия на экологию региона оказано не было.
Сразу после взрыва последовала международная реакция. Армия Южной Кореи была приведена в полную боевую готовность. Япония объявила, что любая провокация со стороны Северной Кореи будет пресечена немедленно. Примерно то же самое заявили и в США, добавив, что у Пентагона пока нет достоверных доказательств, что была взорвана именно водородная бомба.
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