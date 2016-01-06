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Огромный белый шар взорвался в небе над Австралией – видео

6 января 2016, 11:27
НЛО или грозовая аномалия.

Жители столицы Австралии Канберры сняли необычное явление в небе над своим городом – взрыв или вспышка громадного светового шара.

Световой отпечаток в ночном небе многие охарактеризовали, как «НЛО». Ученые в свою очередь выдвинули сразу несколько гипотез.

«Полярное сияние» не подошло сразу. Не те атмосферные явления ее сопровождают. Далее – фотошоп. Видео проверили и определили, что дополнительных спецэффектов на него наложено не было.

Среди наиболее вероятных причин отмечена грозовая аномалия в виде огромной шаровой молнии, которая по необъяснимой причине не ударилась, как обычно о землю, а взорвалась прямо в воздухе.

Вариант с «НЛО» ученые отказались обсуждать в принципе.



#Новости#Главное#Технологии#Наука
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