Огромный белый шар взорвался в небе над Австралией – видео

Жители столицы Австралии Канберры сняли необычное явление в небе над своим городом – взрыв или вспышка громадного светового шара.
Световой отпечаток в ночном небе многие охарактеризовали, как «НЛО». Ученые в свою очередь выдвинули сразу несколько гипотез.
«Полярное сияние» не подошло сразу. Не те атмосферные явления ее сопровождают. Далее – фотошоп. Видео проверили и определили, что дополнительных спецэффектов на него наложено не было.
Среди наиболее вероятных причин отмечена грозовая аномалия в виде огромной шаровой молнии, которая по необъяснимой причине не ударилась, как обычно о землю, а взорвалась прямо в воздухе.
Вариант с «НЛО» ученые отказались обсуждать в принципе.