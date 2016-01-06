Новогодняя миля Омска: 60 волшебных мест и три ледовых парка

Сегодня шестой праздничный день новогодних каникул и рождественский сочельник у православных россиян.
Несмотря на относительно морозную погоду, омичи активно отдыхают на природе. Благо для этого в городе есть все условия. В центре Омска образовалась своеобразная «новогодняя миля», начинающаяся с парка имени 30-летия ВЛКСМ, у главной городской ёлки, затем следует Беловодье – огромный ледовый парк с шестьюдесятью объектами, и в завершении – парк Птичья гавань с горкой, лыжней и катком.
«Новогоднюю милю» можно преодолеть пешком (около 5 километров, час на дорогу плюс два-три на развлечения), на зимних велосипедах или на транспорте – личном или общественном.
В парке имени 30-летия ВЛКСМ мэрия города построила небольшой ледовый городок с елкой, горками, ледяными скульптурами, световым фонтаном и лабиринтом.
Здесь по-настоящему можно запутаться. Всего организаторы приготовили для гостей парка 60 (!) новогодних объектов. Поэтому и карты раздают прямо у входа.
Кстати, в 2016 году к волшебству «Беловодья» подбавили еще и сатиры. В парке работает метро с одной станцией и метромостом, международный аэропорт Федоровка, а также в виде ледовых скульптур представлены кронированные и спиленные деревья.
Кроме ледовых скульптур, разнообразных горок и катка, в парке «Беловодье» омичей развлекают и театрализованными представлениями. Подготовлена специальная ежедневная программа.
И еще одно место «новогодней мили» - Птичья гавань. Здесь также обширная парковая территория с дорожками, плюс новогодний городок –
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