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Новогодняя миля Омска: 60 волшебных мест и три ледовых парка

6 января 2016, 09:05
Выходные в самом разгаре.

Сегодня шестой праздничный день новогодних каникул и рождественский сочельник у православных россиян.


Несмотря на относительно морозную погоду, омичи активно отдыхают на природе. Благо для этого в городе есть все условия. В центре Омска образовалась своеобразная «новогодняя миля», начинающаяся с парка имени 30-летия ВЛКСМ, у главной городской ёлки, затем следует Беловодье – огромный ледовый парк с шестьюдесятью объектами, и в завершении – парк Птичья гавань с горкой, лыжней и катком.


«Новогоднюю милю» можно преодолеть пешком (около 5 километров, час на дорогу плюс два-три на развлечения), на зимних велосипедах или на транспорте – личном или общественном.


В парке имени 30-летия ВЛКСМ мэрия города построила небольшой ледовый городок с елкой, горками, ледяными скульптурами, световым фонтаном и лабиринтом.



волшебный город «Беловодье»


Здесь по-настоящему можно запутаться. Всего организаторы приготовили для гостей парка 60 (!) новогодних объектов. Поэтому и карты раздают прямо у входа.



Кстати, в 2016 году к волшебству «Беловодья» подбавили еще и сатиры. В парке работает метро с одной станцией и метромостом, международный аэропорт Федоровка, а также в виде ледовых скульптур представлены кронированные и спиленные деревья.



Кроме ледовых скульптур, разнообразных горок и катка, в парке «Беловодье» омичей развлекают и театрализованными представлениями. Подготовлена специальная ежедневная программа.


И еще одно место «новогодней мили» - Птичья гавань. Здесь также обширная парковая территория с дорожками, плюс новогодний городок – елка, скульптуры, горка и каток с лыжней.

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