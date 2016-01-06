Новогодняя миля Омска: 60 волшебных мест и три ледовых парка



Несмотря на относительно морозную погоду, омичи активно отдыхают на природе. Благо для этого в городе есть все условия. В центре Омска образовалась своеобразная «новогодняя миля», начинающаяся с парка имени 30-летия ВЛКСМ, у главной городской ёлки, затем следует Беловодье – огромный ледовый парк с шестьюдесятью объектами, и в завершении – парк Птичья гавань с горкой, лыжней и катком.