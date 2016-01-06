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Google переименовал Россию в Мордор через Украину

6 января 2016, 07:59
Трудности перевода.

Похоже, «Українська мова» сложна не только для некоторых украинских политиков, которые чаще всего изъясняются на родном языке своей страны только на публике, но даже и для электронных интернет-переводчиков.

Накануне в прессе обсуждали казусную ситуацию, в которую попала компания Google. Ее сервис Google Translate запутался в трудностях перевода с украинского на русский в словосочетании «Російська Федерація», почему то переведя его как «Мордор».



А министр «Лавров» с украинского на русский переводился как «Грустная лошадка».


После активного вмешательства общественности Google досадную оплошность исправил, объяснив свой конфуз «сложностью алгоритма, который должен анализировать множество документов».


Вообще, жителям соседнего государства остается только посочувствовать. Из-за американцев приходится активно учить язык, хождение которого в мире весьма ограничено. И всё – исключительно по политическим соображениям.


#Новости#Главное#Общество
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