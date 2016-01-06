ДТП в Омске: восемь автомобилей, выбросило с дороги, реанимация

Дорожная обстановка в некоторых районах города остается напряженной. Информация о происшествиях поступает из УМВД и от очевидцев.
Красный Путь – 6 января
Сегодня, 6 января, в районе остановки «Старозагородная роща» по улице Красный путь, как сообщают очевидцы, произошло столкновение трех автомобилей. Одну из машин выбросило с проезжей части в сторону пешеходного перехода.
О пострадавших не сообщается. На место ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции, спасатели и реанимобиль.
Иртышская набережная – 6 января
Сегодня, 6 января, утром на улице Иртышская набережная в районе дома №30 автомобиль «Toyota Prius» под управлением мужчины 1968 г.р. выехал на встречную полосу, где столкнулся с а/м «Hyundai Solaris». Медиками были осмотрены оба водителя и три пассажира «Hyundai» (мужчина и две женщины).
Улица Герцена – 5 января
Здесь серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло накануне вечером. Как сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области, предварительно установлено, что водитель а/м «Toyota Camry», 24-летний мужчина, ехал по улице Герцена со стороны улицы 7-я Северная. В районе дома №175 его автомобиль выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с а/м «Daihatsu» и а/м «Toyota Vitz».
В результате аварии получили травмы водитель (мужчина 1975 г.р.) и пассажир (мужчина 1961 г.р.) автомобиля «Daihatsu», и пассажир автомобиля «Toyota Camry» (мальчик 2009 г.р.). Им была оказана медицинская помощь.
Ребенок находился в машине без детского удерживающего устройства, а водитель а/м «Toyota Camry» не имел водительских прав. В отношении нарушителя возбуждены административные дела.