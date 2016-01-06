ДТП в Омске: восемь автомобилей, выбросило с дороги, реанимация

Сегодня, 6 января, утром на улице Иртышская набережная в районе дома №30 автомобиль «Toyota Prius» под управлением мужчины 1968 г.р. выехал на встречную полосу, где столкнулся с а/м «Hyundai Solaris». Медиками были осмотрены оба водителя и три пассажира «Hyundai» (мужчина и две женщины).