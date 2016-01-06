Доллар превысил 75 руб, евро – 82, нефть упала до 11-летнего минимума

В 18:01 московского времени на бирже в столице сегодня, 6 января, доллар превысил отметку в 75,20 рублей, тем самым продолжив свое декабрьское укрепление. Российская валюта продолжает слабеть.
Отметка в 75 рублей превышена впервые с декабря 2014 года. Евро сегодняшним вечером в Москве продается выше 80 рублей – некоторые банки достигли отметки в 82 рубля.
Эксперты считают, что падение рубля обусловлено в первую очередь падающей нефтью. В среду нефть марки Brent упала ниже 35 долларов, к вечеру достигнув на Лондонской бирже отметки в 34,6 за баррель. Это произошло впервые с 2004 года.
Несмотря на усиление напряженности в Ближневосточном регионе из-за осложнения отношений между Ираном и Саудовской Аравией, саудиты все же сумели удержать низкую цену черного золота, введя существенные скидки для потребителей из Европы.
Сегодня цена на нефть падала и на Нью-Йоркской бирже. Февральские фьючерсы марки WTI упали до 35,05 долларов за баррель. Усиливающиеся позиции доллара и слабеющий рынок Китая не дают пока шансов на благоприятные прогнозы ближайшего будущего.
Что касается российского Центробанка, то его