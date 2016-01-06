Доллар превысил 75 руб, евро – 82, нефть упала до 11-летнего минимума

Эксперты считают, что падение рубля обусловлено в первую очередь падающей нефтью. В среду нефть марки Brent упала ниже 35 долларов, к вечеру достигнув на Лондонской бирже отметки в 34,6 за баррель. Это произошло впервые с 2004 года.