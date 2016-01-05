За уроки вождения разрешили расплачиваться сексом

Необычный способ оплаты труда инструктора по вождению практически узаконили в Нидерландах. Это произошло после того, как два чиновника этой страны – министра юстиции Ард ван дер Штейр (Ard van der Steur) и министр транспорта Мелани Шульц ван Хеген (Melanie Schultz van Haegen) ответили на странный вопрос во время парламентских слушаний. Об этом пишет издание DutchNews.nl.
А будет ли законным расплатиться сексом с инструктором по вождению за часы, которые он затратил на обучение? Можно ли считать это оплатой в формате «услуга за услугу»?
Ответ министров был следующим – если сам инструктор предложит такой вид оплаты, то это будет приемлемым вариантом. Но если предложение о таком способе оплаты поступит со стороны стажера, то это будет считаться, скорее всего, проституцией. Конечно, вариант оплаты «услуга за услугу» может считаться законным, если обоим участникам сделки исполнилось 18 лет.
Представитель департамента полиции Роттердама в свою очередь сообщил парламентариям, что практика «секс за вождение» уже имеет некоторое распространение, однако точное количество таких случаев по понятным причинам не придается широкой огласке.
Вообще, как считают в Нидерландах, вариант оплаты секс в обмен на вождение совершенно не отличается от другого варианта – к примеру, ремонт компьютера в обмен на вождение. Какими навыками граждане располагают, такими и обмениваются.
Да и что с них взять, с голландцев, у которых даже общественные туалеты не такие как во всех других европейских странах. Только жители Амстердама додумались установить писсуары прямо посреди тротуаров. Ну, дикари же форменные…