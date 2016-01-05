За уроки вождения разрешили расплачиваться сексом

Ответ министров был следующим – если сам инструктор предложит такой вид оплаты, то это будет приемлемым вариантом. Но если предложение о таком способе оплаты поступит со стороны стажера, то это будет считаться, скорее всего, проституцией. Конечно, вариант оплаты «услуга за услугу» может считаться законным, если обоим участникам сделки исполнилось 18 лет.