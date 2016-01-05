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Россия спасает замерзающий украинский Геническ – газ пошел с Крыма

5 января 2016, 12:16
Реальная помощь соседнему государству.

В российских и украинских СМИ появилась информация об экстренной помощи со стороны РФ городу Херсонской области Украины Геническу, жители которого начали замерзать из-за резкого понижения температуры воздуха до -14 градусов.

О помощи Россию попросил мэр города Геническ. Об этом сообщает ТАСС. Из-за резкого понижения температуры произошло падение давления на коммунальном газопроводе, подающем газ со Стрелкового месторождения. Без голубого топлива остались более полутора тысяч абонентов. Их число возрастет к вечеру, когда увеличивается число домовладений, которым требуется отапливать жилье в вечернее и ночное время.

Раньше кроме Стрелкового месторождения в зимнее время успешно работали реверсные поставки с Крыма, но в затем вмешались политические условия, а также блокирование Киевом поставок электроэнергии на Крымский полуостров.

Пока киевские политики думают над проблемой Херсонской области юга страны, президент России Владимир Путин по просьбе мэра Геническа дал поручение определиться с вопросом поставок газа из Российской Федерации.

Далее «Пресса Украины» сообщила, что вице-премьер России Дмитрий Козак заявил о начале газовых поставок в замерзающий Геническ.

Украинский «Нафтогаз» со своей стороны сомневается в поставках газа с территории российского Крыма, и обещает разобраться в ближайшее время.

Обсуждение газовых поставок идет и на сайте города Геническ vizit.ks.ua. Здесь горожане считают, что неважно, откуда идет газ, лишь бы дети не мерзли. Так еж отмечается:

«На стрелке давление газа реально стало сильное»
«УРА ПШЕЛ ГАЗ С КРЫМА!!! УРАААААААААА!!! Неделю морозились»
«Всё – газ 5 минут назад с Крыма пошел на Геническ»

Так что пока в Киеве спорят «что делать», Россия по своему обыкновению делает.

#Новости#Главное#Политика
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