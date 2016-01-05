Россия спасает замерзающий украинский Геническ – газ пошел с Крыма

О помощи Россию попросил мэр города Геническ. Об этом сообщает ТАСС . Из-за резкого понижения температуры произошло падение давления на коммунальном газопроводе, подающем газ со Стрелкового месторождения. Без голубого топлива остались более полутора тысяч абонентов. Их число возрастет к вечеру, когда увеличивается число домовладений, которым требуется отапливать жилье в вечернее и ночное время.