Россия спасает замерзающий украинский Геническ – газ пошел с Крыма

В российских и украинских СМИ появилась информация об экстренной помощи со стороны РФ городу Херсонской области Украины Геническу, жители которого начали замерзать из-за резкого понижения температуры воздуха до -14 градусов.
О помощи Россию попросил мэр города Геническ. Об этом сообщает
Раньше кроме Стрелкового месторождения в зимнее время успешно работали реверсные поставки с Крыма, но в затем вмешались политические условия, а также блокирование Киевом поставок электроэнергии на Крымский полуостров.
Пока киевские политики думают над проблемой Херсонской области юга страны, президент России Владимир Путин по просьбе мэра Геническа дал поручение определиться с вопросом поставок газа из Российской Федерации.
Далее «Пресса Украины» сообщила, что вице-премьер России Дмитрий Козак заявил о начале газовых поставок в замерзающий Геническ.
Украинский «Нафтогаз» со своей стороны сомневается в поставках газа с территории российского Крыма, и обещает разобраться в ближайшее время.
Обсуждение газовых поставок идет и
«На стрелке давление газа реально стало сильное»
«УРА ПШЕЛ ГАЗ С КРЫМА!!! УРАААААААААА!!! Неделю морозились»
«Всё – газ 5 минут назад с Крыма пошел на Геническ»
Так что пока в Киеве спорят «что делать», Россия по своему обыкновению делает.