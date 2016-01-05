Переворот маршрутки в Омске: пассажирам потребовалась медпомощь, фото

Предварительно установлено, что водитель маршрутки «ГАЗ-322132», мужчина 1960 г.р., ехал по улице Кирова в сторону Московки. На виадуке автомобиль наехал на бетонное ограждение и перевернулся. Водитель не справился с управлением.