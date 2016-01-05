Переворот маршрутки в Омске: пассажирам потребовалась медпомощь, фото

Информация о дорожно-транспортном происшествии поступила в дежурную часть полиции накануне, 4 января, вечером.
Предварительно установлено, что водитель маршрутки «ГАЗ-322132», мужчина 1960 г.р., ехал по улице Кирова в сторону Московки. На виадуке автомобиль наехал на бетонное ограждение и перевернулся. Водитель не справился с управлением.
В салоне микроавтобуса находилось четверо пассажиров – двоим из них потребовалась медицинская помощь. «ГАЗ» ехал по маршруту №353. Проводится проверка.
Фото взяты с ролика очевидца, размещенного на странице vk.com/chp55