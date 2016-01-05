К коммунальным платежам россиян в 2016 году добавят еще одну строчку

Во всех субъектах РФ появятся четкие схемы обращения с ТКО. Новая система должна заработать в течение 2016 года, считают в Минстрое. Закон о переходном периоде вступил в силу с 1 января. Каждый регион «стартует» по-своему и в свое время. То есть, и строка в платежках появится не сразу, но до конца текущего года.