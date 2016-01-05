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К коммунальным платежам россиян в 2016 году добавят еще одну строчку

5 января 2016, 10:57
Кардинальные изменения.

Коммунальные квитанции россиян в 2016 году дополнятся еще одной строкой расходов – отдельно платить придется за сбор и вывоз твердых бытовых отходов. Об этом «Российской газете» рассказали в Минстрое РФ.

Общая сумма платежей при этом не увеличится, так как плата за сбор и перевозку твердых коммунальных отходов (ТКО) существует и сегодня, но взимается в составе другого платежа – «содержание и ремонт жилого помещения». До конца 2015 года плата «за мусор» была услугой жилищной, а с 2016-го становится коммунальной. Поэтому для нее и вводится отдельная строка в квитанции.

«Мусорному вопросу» с текущего года будет уделено повышенное внимание – кардинально изменится система сбора и утилизации. Теперь все вопросы будут сосредоточены в руках региональных операторов, которых выберут на конкурсной основе. Это позволит не завышать стоимость тарифов за сбор и утилизацию ТКО, а также исключит небрежное отношение к их транспортировке.

Во всех субъектах РФ появятся четкие схемы обращения с ТКО. Новая система должна заработать в течение 2016 года, считают в Минстрое. Закон о переходном периоде вступил в силу с 1 января. Каждый регион «стартует» по-своему и в свое время. То есть, и строка в платежках появится не сразу, но до конца текущего года.

Кстати, меняется и система оплаты за сбор и вывоз ТКО. Раньше расчет велся от площади квартиры, теперь будет считать по числу проживающих в ней людей. Каким образом это отразится на итоговой сумме ежемесячного платежа сказать трудно. Кто-то на этом сэкономит, а кто-то, возможно, и заплатить и больше, чем в 2015-м.

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