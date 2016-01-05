Авангард – Югра: овертайм, неожиданное начало 2016 года

Сегодня на льду «Арены Омск» хоккеисты «Авангарда» проведут первый матч в 2016 году с дружиной из Ханты-Мансийска. В нынешнем сезоне команды уже встречались друг с другом, в той встрече уверенную победу со счетом 3:0 одержала «Югра».