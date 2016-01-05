Авангард – Югра: овертайм, неожиданное начало 2016 года

Сегодня на льду «Арены Омск» хоккеисты «Авангарда» проведут первый матч в 2016 году с дружиной из Ханты-Мансийска. В нынешнем сезоне команды уже встречались друг с другом, в той встрече уверенную победу со счетом 3:0 одержала «Югра».
В последних пяти матчах текущего чемпионата «Авангард» выиграл 4 игры, за аналогичный период хоккеисты «Югры» сумели выиграть лишь один раз.
В первом периоде хозяева обладали ощутимым преимуществом, нанеся 20 бросков в створ ворот, против двух бросков гостей. Счет в матче открыл Петр Хохряков, забросивший свою вторую шайбу в текущем сезоне, причем оба гола нападающий забил после перехода в омский «Авангард». Асисст в свой актив записал Антон Бурдасов, набравший второе очко, выступая за «ястребов».
Далее инициативу перехватили гости. В третьем периоде счет сравнял Булянский. В овертайме принес победу «Югре» Ситников. Таким образом, «ястребы», являвшиеся фаворитами по предматчевым раскладам, неожиданно потерпели поражение в первом матче 2016 года.
5 января, «Арена Омск».
«Авангард» (Омская область) – «Югра» (Ханты-Мансийск) - 1:2 (1:0; 0:0; 0:1; 0:1)
Вратари: Фурх – Гелашвили
Силовые приемы: «Авангард» - 5; «Югра» - 14.
Штрафные минуты: «Авангард» - 8; «Югра» - 20.
Вбрасывания: «Авангард» - 37; «Югра» - 26.
Броски в створ ворот: «Авангард» - 32; «Югра» - 23.
Голы:
1:0 - Хохряков (Бурдасов) - 08:59
1:1 - Булянский - 55:53
1:2 – Ситников (Орлов) - 62:06
Фото: hawk.ru