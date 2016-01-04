Пожар в Омске: вместе с домом сгорели две женщины и мужчина

О крупном пожаре в Омске сообщает «
Сообщение о пожаре в доме по улице Ялтинская, 104, поступило в дежурную часть МЧС в 23:01. Пожарные прибыли через 9 минут. На месте работал 31 спасатель и 8 единиц спецтехники.
По предварительным данным в доме проживала семья из четырех человек. Под завалами было обнаружено три тела. На месте работает следственно-оперативная группа.
Предварительную информацию сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области: по факту пожара проводится проверка. На месте происшествия обнаружены тела двух женщин 53 лет и одного мужчины. Его личность устанавливается. Возгорание произошло из-за неисправного печного отопления.
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