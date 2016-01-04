Омские кабаны и лоси

С начала 2016 года в омском регионе начнется масштабное мероприятие, цель которого – переписать всех диких животных нашего края. Ежегодный зимний маршрутный учет начнется с 1 января 2016 года. Об этом сообщает «Омская губерния».
Завершится перепись зверей 29 февраля. Будут осмотрены все охотничьи областные угодья, а это 71 охотхозяйство и 10 заказников. Учетчикам Минприроды предстоит пройти территорию, примерно равную Швейцарии – это 40 тысяч квадратных километров. Один маршрут составит около 10 километров.
Переписываются основные виды дичи – это лось, косуля сибирская, кабан, благородный олень, дикий северный олень, волк, лисица, корсак, соболь, куница, хорь степной, горностай, колонок, белка, заяц-беляк, заяц-русак, рябчик, тетерев, глухарь, белая и серая куропатка.
Полученные данные позволят правильно определить лимиты для охотничьего сезона 2016-2017 годов.
Предыдущий учет охотничьих угодий Омской области выявил 5 104 особи лося, 18 701особь сибирской косули и 5 213 особей кабана.