Голый январь: Лорак, Волочкова и самая сексуальная женщина планеты 18+



Прима-балерина, актриса, певица, общественный деятель во время своего январского отдыха на Мальдивах снова сфотографировалась в откровенном купальнике и посоветовала всем завистникам вместо оскорблений заняться спортом, и тогда «тоже трусики такие на себя натянете». А если ничего с диетой не получается, то совет Волочковой – «завидуйте молча».