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Голый январь: Лорак, Волочкова и самая сексуальная женщина планеты 18+

4 января 2016, 21:57
Ничего кроме тела…

Известные представители шоу-бизнеса снова шокируют поклонников своим откровенным внешним видом. Первой в череде «почти голых» снимков отметилась Лена Ленина. Причем, застукали ее и выложили фотографии, как она сама заявила, без спроса. Запретив всем несанкционированное копирование, Лена запостила провокационный снимок себе в Instagram.


А вот, к примеру, Анастасия Волочкова, не против, когда ее красивая фигура появляется на страницах интернет-СМИ.


Прима-балерина, актриса, певица, общественный деятель во время своего январского отдыха на Мальдивах снова сфотографировалась в откровенном купальнике и посоветовала всем завистникам вместо оскорблений заняться спортом, и тогда «тоже трусики такие на себя натянете». А если ничего с диетой не получается, то совет Волочковой – «завидуйте молча».


Следующая героиня Сети – американская телеведущая и актриса Шарлотта Кросби, вошедшая в 2015 году в список самых сексуальных женщин планеты по версии журнала FHM (The 100 Sexiest 2015). Шарлотта выложила в соцсеть только часть своей фигуры. Но зато какую часть! Подписчики в ответ разместили около 8 тысяч комментариев и поставили более 70 тысяч лайков.


Кстати, вот как выглядит фигура Шарлотты Кросби в «полной сборке»:


И, наконец, российско-украинская певица Ани Лорак. Она решила раздеться в своем новом клипе «Удержи мое сердце». Пока для оценки доступен короткий отрывок – тизер музыкального произведения. Ани раздевается в номере отеля, а затем выскакивает на улицу, обернувшись в одеяло. Как же такую красавицу да не удержать…


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