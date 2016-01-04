Голкипер Авангарда удостоен почетного звания от КХЛ

«Сухими» для Фурха стали две гостевые встречи против владивосточного «Адмирала» 8 декабря (0:1), новосибирской «Сибири» 22 декабря (0:3), а также заключительная для «Авангарда» домашняя встреча 2015 года с череповецкой «Северсталью», гости были разгромлены хозяевами со счетом 4:0, после чего «ястребы» устроили для своих болельщиков предновогодний перформанс на льду "Арены Омск".