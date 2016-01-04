Голкипер Авангарда удостоен почетного звания от КХЛ

По результатам анализа статистики предоставленной Центральным информационным бюро КХЛ, специальной комиссией по определению лучших игроков чемпионата КХЛ сезона 2015-2016 были определены лауреаты в четырех номинациях по итогам декабря 2015 года.
Лучшим вратарем прошедшего месяца стал вратарь омского «Авангарда» Доминик Фурх, в активе которого 7 побед после 9 проведенных встреч. При этом трижды чешский голкипер сумел отсеять «на ноль». Процент отраженных бросков стража ворот «ястребов» составил 94,68%, в среднем за игру он пропускал 1,56 гола.
«Сухими» для Фурха стали две гостевые встречи против владивосточного «Адмирала» 8 декабря (0:1), новосибирской «Сибири» 22 декабря (0:3), а также заключительная для «Авангарда» домашняя встреча 2015 года с череповецкой «Северсталью», гости были разгромлены хозяевами со счетом 4:0, после чего «ястребы» устроили для своих болельщиков предновогодний перформанс на льду "Арены Омск".
Лучшим защитником декабря был признан игрок астанинского «Барыса» Кевин Даллмэн, который в 10 матчах набрал 11 очков (1+10), одержав со своей командой 6 побед.
Звания лучшего нападающего прошедшего месяца был удостоен Данис Зарипов из магнитогорского «Металурга», набравший в 8 встречах 11 очков (8+3) и забросивший, помимо всего прочего, три победные шайбы.
В номинации лучший новичок декабря 2015 года победу одержал хоккеист ярославского «Локомотива» Владислав Гавриков, который набрал 3 очка (2+1) и одержал со своей командой 7 побед после 8 игр.
Фото: hawk.ru