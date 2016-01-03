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В Омске лобовая у Телецентра: внедорожник врезался в автобус, видео

3 января 2016, 20:26
Сообщение очевидца.

Горожане продолжают разбивать свои машины об общественный транспорт. Еще одно встречное столкновение, как сообщают очевидцы, произошло в районе моста имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра.


Информация о происшествии размещена на странице «ЧП Омск» в социальной сети «ВКонтакте». Данные о пострадавших и причинах автоаварии пока уточняются.


Напомним, с похожего происшествия в Омске начался 2016 год. 1 января около 10 утра произошло столкновение на встречной полосе в районе Комсомольского моста. Закончилось всё трагически.


Еще одно серьезное дорожное происшествие случилось 2 января на путепроводе между улицами Кирова и Новокирпичная. Очевидцы сняли ролик сразу после столкновения. В соцсетях сообщается, что все живы, но есть серьезно пострадавшие.



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