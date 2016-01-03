В Омске лобовая у Телецентра: внедорожник врезался в автобус, видео

Горожане продолжают разбивать свои машины об общественный транспорт. Еще одно встречное столкновение, как сообщают очевидцы, произошло в районе моста имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра.
Информация о происшествии размещена на странице «ЧП Омск» в социальной сети «ВКонтакте». Данные о пострадавших и причинах автоаварии пока уточняются.
Напомним, с похожего происшествия в Омске начался 2016 год. 1 января около 10 утра произошло столкновение на встречной полосе в районе Комсомольского моста.
Еще одно серьезное дорожное происшествие случилось 2 января на путепроводе между улицами Кирова и Новокирпичная. Очевидцы сняли ролик сразу после столкновения. В соцсетях сообщается, что все живы, но есть серьезно пострадавшие.