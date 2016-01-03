Светящееся кольцо над Омском – фото

Сегодня в Омске многие горожане наблюдали оптический феномен, носящий название гало – светящееся кольцо вокруг солнечного диска. Фотографии публикуют в социальных сетях:
Обычно такое небесное явление возникает во время морозной погоды. Ледяные кристаллы возникают в перистых облаках на высоте 5-10 километров в верхних слоях тропосферы.
Если солнце стоит низко от горизонта, то гало может спускаться визуально до поверхности земли, а отдельные кристаллы образуют так называемую алмазную пыль.
Классическое гало представляет собой полный радужный круг вокруг солнечного диска.
Еще один оптический феномен, сопровождающий морозную зиму –
Верхнее фото: иллюстрация
Фото в тексте: Омск
Видео: классическое гало, снятое на Аляске