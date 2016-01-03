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Светящееся кольцо над Омском – фото

3 января 2016, 17:33
Наблюдение очевидцев.

Сегодня в Омске многие горожане наблюдали оптический феномен, носящий название гало – светящееся кольцо вокруг солнечного диска. Фотографии публикуют в социальных сетях:



Обычно такое небесное явление возникает во время морозной погоды. Ледяные кристаллы возникают в перистых облаках на высоте 5-10 километров в верхних слоях тропосферы.

Если солнце стоит низко от горизонта, то гало может спускаться визуально до поверхности земли, а отдельные кристаллы образуют так называемую алмазную пыль.


Классическое гало представляет собой полный радужный круг вокруг солнечного диска.


Еще один оптический феномен, сопровождающий морозную зиму – столбы света. Они появляются как предвестник резкого похолодания. Их наблюдали в Омске в начале текущей зимы и в начале зимы сезона 2014-2015.



Верхнее фото: иллюстрация
Фото в тексте: Омск
Видео: классическое гало, снятое на Аляске

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