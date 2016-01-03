Город55
ГлавноеВсе новости

Рекордный рост курса доллара

3 января 2016, 12:15
Значительное укрепление американской валюты.

РБК со ссылкой на экспертов «Bloomberg» сообщает о резком укреплении курса доллара по отношению ко всем своим основным конкурентам. Второй срок президента Обамы станет наиболее успешным для американской валюты со времен Билла Клинтона и Рональда Рейгана.


Рост доллара не скажется на позициях лишь трех конкурирующих денежных единиц – канадского доллара, британского фунта стерлингов и норвежской кроны. Эти страны свои финансовые позиции в 2016 году удержат. Остальным придется нелегко.

Сильнее других упадут к доллару США курсы новозеландского и австралийского долларов, а также швейцарского франка. В среднем падение составит от 3-х до 8-ми процентов.

Эксперты считают, что усиление американского доллара напрямую будет связана с принятым в конце 2015 года решением Федеральной резервной системы США о повышении ключевой ставки. Это было сделано впервые за 9 лет. Если американская экономика покажет устойчивый рост, то в 2016 году ставка ФРС может быть повышена еще четыре раза.

«Ни одна другая страна не сможет ответить тем же. Поэтому доллар, скорее всего, вырастет по отношению к большинству валют», - полагает главный валютный стратег нью-йоркской «Brown Brothers Harriman & Co» Марк Чандлер.

В своей истории после отмены в 1971 году золотого стандарта доллар дважды показывал такое же усиление – при Рональде Рейгане с 1979 по 1984 год, тогда были существенно снижены налоги, и во время президентства Билла Клинтона – пять лет Америка находилась в состоянии активного экономического роста.


Напомним, что ЦБ России выставил на 1 января 2016 года курс доллара на уровне 72,9299. Американская валюта активно догоняет европейскую. Курс евро на этот же период находится на уровне 79,6395.

#Новости#Главное#Бизнес#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31