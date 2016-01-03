Рекордный рост курса доллара

Рост доллара не скажется на позициях лишь трех конкурирующих денежных единиц – канадского доллара, британского фунта стерлингов и норвежской кроны. Эти страны свои финансовые позиции в 2016 году удержат. Остальным придется нелегко.
Сильнее других упадут к доллару США курсы новозеландского и австралийского долларов, а также швейцарского франка. В среднем падение составит от 3-х до 8-ми процентов.
Эксперты считают, что усиление американского доллара напрямую будет связана с принятым в конце 2015 года решением Федеральной резервной системы США о повышении ключевой ставки. Это было сделано впервые за 9 лет. Если американская экономика покажет устойчивый рост, то в 2016 году ставка ФРС может быть повышена еще четыре раза.
«Ни одна другая страна не сможет ответить тем же. Поэтому доллар, скорее всего, вырастет по отношению к большинству валют», - полагает главный валютный стратег нью-йоркской «Brown Brothers Harriman & Co» Марк Чандлер.
В своей истории после отмены в 1971 году золотого стандарта доллар дважды показывал такое же усиление – при Рональде Рейгане с 1979 по 1984 год, тогда были существенно снижены налоги, и во время президентства Билла Клинтона – пять лет Америка находилась в состоянии активного экономического роста.
Напомним, что ЦБ России выставил на 1 января 2016 года курс доллара на уровне 72,9299. Американская валюта активно догоняет европейскую. Курс евро на этот же период находится на уровне 79,6395.