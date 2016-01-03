Рекордный рост курса доллара

В своей истории после отмены в 1971 году золотого стандарта доллар дважды показывал такое же усиление – при Рональде Рейгане с 1979 по 1984 год, тогда были существенно снижены налоги, и во время президентства Билла Клинтона – пять лет Америка находилась в состоянии активного экономического роста.