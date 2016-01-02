В Омске снова дрифтовала маршрутка – массовый занос автомобилей, видео

Необычное поздравление с Новым 2016 годом появилось в сети Интернет 1 января. Группа инициативных горожан устроила новогоднее поздравление необычным способом – буквально «на колесах».
Дрифтеры показали, на что они способны, и заодно, между делом, поздравили всех с самым популярным праздником года.
Дрифтинг проходил по Омску в зимнее и летнее время, днем и ночью, на легковых автомобилях и даже на дрифт-маршрутке. На парковках у крупных торговых комплексов и просто на дорогах.
В завершении своего 11-минутного ролика дрифтеры подожгли елку при помощи агрессивного автовыхлопа. И встретили Новый год в духе языческих традиций.
Не пытайтесь такое повторить самостоятельно! Кроме наличия специальной подготовки, следует помнить еще и о Госавтоинспекции, которая не всё сможет «понять и простить».