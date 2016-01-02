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В Омске снова дрифтовала маршрутка – массовый занос автомобилей, видео

2 января 2016, 10:59
Скоростной занос.

Необычное поздравление с Новым 2016 годом появилось в сети Интернет 1 января. Группа инициативных горожан устроила новогоднее поздравление необычным способом – буквально «на колесах».

Дрифтеры показали, на что они способны, и заодно, между делом, поздравили всех с самым популярным праздником года.


Дрифтинг проходил по Омску в зимнее и летнее время, днем и ночью, на легковых автомобилях и даже на дрифт-маршрутке. На парковках у крупных торговых комплексов и просто на дорогах.


В завершении своего 11-минутного ролика дрифтеры подожгли елку при помощи агрессивного автовыхлопа. И встретили Новый год в духе языческих традиций.


Не пытайтесь такое повторить самостоятельно! Кроме наличия специальной подготовки, следует помнить еще и о Госавтоинспекции, которая не всё сможет «понять и простить».


#Новости#Главное#Город#Авто#Общество
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