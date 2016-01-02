Экстренное предупреждение омичам: мороз под 40, оставайтесь дома

Госавтоинспекция Омской области предупреждает жителей региона о пиковых январских морозах, которые ожидаются 2 и 3 января. Соблюдайте повышенные меры безопасности!
Экипажи ДПС в период морозов постоянно передвигаются по автодорогам и готовы всегда прийти на помощь водителям.
Наибольшая опасность грозит водителям и пассажирам машина на дизельном топливе, которое может и не выдержать низких температур и замерзнуть. Полиция осуществляет мониторинг дорожной обстановки круглосуточно – при необходимости, меры будут приняты безотлагательно.
Управление ГИБДД УМВД России по Омской области в период аномально низких температур воздуха советует жителям региона воздержаться от дальних поездок. Если это невозможно, возьмите с собой запас топлива, еды, дополнительную теплую одежду и средства связи.
Если неприятность в дороге все же произошла – срочно звоните в дежурную часть полиции по телефонам 8(3812) 79-20-10, 8(3812) 79-33-04 или 02 (102 или 112 – для мобильных телефонов).
Омский гидрометцентр сообщает, что со 2 на 3 января ночью в регионе ожидается 25-30 градусов мороза, при прояснении до -36. В воскресенье, 3 января, днем – 22-27 градусов холода. Местами слабый снег, изморозь. В понедельник, 4 января, ожидается небольшое смягчение мороза.