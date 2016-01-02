Город55
ГлавноеВсе новости

Экстренное предупреждение омичам: мороз под 40, оставайтесь дома

2 января 2016, 15:39
Риск замерзнуть в дороге.

Госавтоинспекция Омской области предупреждает жителей региона о пиковых январских морозах, которые ожидаются 2 и 3 января. Соблюдайте повышенные меры безопасности!

Экипажи ДПС в период морозов постоянно передвигаются по автодорогам и готовы всегда прийти на помощь водителям.

Наибольшая опасность грозит водителям и пассажирам машина на дизельном топливе, которое может и не выдержать низких температур и замерзнуть. Полиция осуществляет мониторинг дорожной обстановки круглосуточно – при необходимости, меры будут приняты безотлагательно.

Управление ГИБДД УМВД России по Омской области в период аномально низких температур воздуха советует жителям региона воздержаться от дальних поездок. Если это невозможно, возьмите с собой запас топлива, еды, дополнительную теплую одежду и средства связи.

Если неприятность в дороге все же произошла – срочно звоните в дежурную часть полиции по телефонам 8(3812) 79-20-10, 8(3812) 79-33-04 или 02 (102 или 112 – для мобильных телефонов).

Омский гидрометцентр сообщает, что со 2 на 3 января ночью в регионе ожидается 25-30 градусов мороза, при прояснении до -36. В воскресенье, 3 января, днем – 22-27 градусов холода. Местами слабый снег, изморозь. В понедельник, 4 января, ожидается небольшое смягчение мороза.



#Новости#Погода#Главное#Общество#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31