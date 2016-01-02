Атака Киева на Крым – попытка включить в Украину

Ситуацию удалось поправить 2 декабря. Состоялся запуск первой нитки знергомоста с Краснодарского края. А 15 декабря была введена в эксплуатацию вторая нитка. Еще две магистрали готовятся запустить весной 2016 года. После этого Крым и Севастополь будут полностью независимы от поставок украинской энергии. Пока же энергодефицит на полуострове составляет порядка 10 процентов.