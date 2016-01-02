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Атака Киева на Крым – попытка включить в Украину

2 января 2016, 14:32
Энергоблокада.

Киевские власти не перестают всеми возможными способами противостоять свободному волеизъявлению граждан, определившим судьбу Крыма в составе Российской Федерации несколько лет назад.

В очередной раз была произведена попытка давления путем отключения полуострова от электроэнергии, поставляемой с территории Украины на территорию российского Крыма по ЛЭП.

Всё дело в двустороннем контракте между двумя странами, на страницах которого Киев упорно называет Крым и Севастополь частью Украины.

Для окончательного решения потребовалось провести социологический опрос жителей Крымского полуострова. Это было сделано по поручению президента РФ Владимира Путина, сообщает ТАСС.

Данные соцопроса уже обработаны – более 90 процентов крымчан высказались против заключения контракта с Киевом на поставку электроэнергии, если в нем будет указано, что Крым и Севастополь являются частью Украины.

Глава ВЦИОМ сообщил, что в поддержку контракта с провокационной формулировкой высказались только 6,2 процента населения российского Крыма. А 94 процента жителей Крыма и Севастополя готовы к временным трудностям, связанным с небольшими перебоями электроэнергии в течение 3-4 месяцев, если указанный выше контракт подписан не будет.

Ситуация с поставками электроэнергии осложнилась 22 ноября 2015 года, когда был произведен подрыв опор ЛЭП с украинской стороны. В Крым ввели режим ЧС.

Ситуацию удалось поправить 2 декабря. Состоялся запуск первой нитки знергомоста с Краснодарского края. А 15 декабря была введена в эксплуатацию вторая нитка. Еще две магистрали готовятся запустить весной 2016 года. После этого Крым и Севастополь будут полностью независимы от поставок украинской энергии. Пока же энергодефицит на полуострове составляет порядка 10 процентов.



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