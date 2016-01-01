В Омске 1 января 2016 года открыли метро и международный аэропорт

Напомним, о запуске еще одной станции омского метрополитена портал Gorod55.ru сообщал в двадцатых числах декабря. Как заявили тогда организаторы: «Когда-то давно нашим детям обещали, что они прокатятся на метро. И вот в январе 2016 года наши дети действительно прокатятся на метро »