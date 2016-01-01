В Омске 1 января 2016 года открыли метро и международный аэропорт

Организаторы ледового городка «Беловодье», похоже, к легендарным героям добавили еще и легендарные объекты нашего города – 1 января 2016 года у Ленинградского моста горожане увидели ветку метрополитена и взлетно-посадочную полосу международного аэропорта.
Напомним, о запуске еще одной станции омского метрополитена портал Gorod55.ru сообщал в двадцатых числах декабря. Как заявили тогда организаторы: «Когда-то давно нашим детям обещали, что они прокатятся на метро. И вот
Конечно, по уже сложившейся традиции, метрополитен «Беловодья» состоит всего из одной станции. Но в отличие от станции метро «Пушкинская», на станции «Беловодье» есть даже небольшой состав из трех вагончиков.
Кроме этого, на территории ледового городка открылась еще одна омская мечта – международный аэропорт. Первые омичи сегодня уже воспользовались его взлетно-посадочной полосой.
Их не остановил даже 30-градусный мороз.
Сегодня, кстати, вокруг «Беловодья 2016» особого ажиотажа не было. Ленинградский мост без пробок, парковки полупустые. Сказались морозы и занятость омичей другими делами, либо отдыхом после бессонной новогодней ночи.
Напоминаем, что во избежание серьезных пробок, которые наблюдались на подъездах к ледовому городку в январе 2015 года, администрация Омска предприняла шаги к расширению парковочных мест. Также
Вот только о пешеходах опять никто не позаботился. Тротуары вдоль дорог отсутствуют. Похоже, омичам придется передвигаться между движущимся автотранспортом.
Есть проблемы и у Ленинградского моста со стороны Правого берега. Вообще отсутствуют знаки «Пешеходный переход». Добраться до тротуара на мосту можно только нарушив правила дорожного движения.