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В Омске 1 января 2016 года открыли метро и международный аэропорт

1 января 2016, 19:57
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Организаторы ледового городка «Беловодье», похоже, к легендарным героям добавили еще и легендарные объекты нашего города – 1 января 2016 года у Ленинградского моста горожане увидели ветку метрополитена и взлетно-посадочную полосу международного аэропорта.

Напомним, о запуске еще одной станции омского метрополитена портал Gorod55.ru сообщал в двадцатых числах декабря. Как заявили тогда организаторы: «Когда-то давно нашим детям обещали, что они прокатятся на метро. И вот в январе 2016 года наши дети действительно прокатятся на метро»


Конечно, по уже сложившейся традиции, метрополитен «Беловодья» состоит всего из одной станции. Но в отличие от станции метро «Пушкинская», на станции «Беловодье» есть даже небольшой состав из трех вагончиков.


Кроме этого, на территории ледового городка открылась еще одна омская мечта – международный аэропорт. Первые омичи сегодня уже воспользовались его взлетно-посадочной полосой.



Их не остановил даже 30-градусный мороз.


Сегодня, кстати, вокруг «Беловодья 2016» особого ажиотажа не было. Ленинградский мост без пробок, парковки полупустые. Сказались морозы и занятость омичей другими делами, либо отдыхом после бессонной новогодней ночи.


Напоминаем, что во избежание серьезных пробок, которые наблюдались на подъездах к ледовому городку в январе 2015 года, администрация Омска предприняла шаги к расширению парковочных мест. Также запрещена стоянка транспорта у обочины на близлежащих улицах. Грозные предупредительные знаки уже установлены. Машины нарушителей будут эвакуированы на штрафстоянку.


Вот только о пешеходах опять никто не позаботился. Тротуары вдоль дорог отсутствуют. Похоже, омичам придется передвигаться между движущимся автотранспортом.


Есть проблемы и у Ленинградского моста со стороны Правого берега. Вообще отсутствуют знаки «Пешеходный переход». Добраться до тротуара на мосту можно только нарушив правила дорожного движения.




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