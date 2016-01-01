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Мощный пожар в многоэтажной гостинице из-за фейерверка – видео

1 января 2016, 10:59
Один человек скончался, 16 пострадали.

В новогоднюю ночь в Дубае произошло возгорание громадной многоэтажной гостиницы – огнем было охвачено большая часть 63-этажного здания. Репортаж с места происшествия вели крупнейшие информагентства мира.


«Dubai Address Hotel» горел всю новогоднюю ночь. Сообщается, что к этому времени пожарные освободили от огня около 90% территории. Несмотря на ЧП, власти Дубая не отменили праздничный фейерверк.


Пожар начался из-за того, что гости, занимавшие номер на 20-м этаже здания, решили устроить фейерверк, не выходя из номера. Видимо, что-то полетело не туда.


В отеле была объявлена экстренная эвакуация. Началась давка. Во время нее один из туристов скончался от сердечного приступа. Травмы получили 16 человек – все они находятся в больнице.


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