Мощный пожар в многоэтажной гостинице из-за фейерверка – видео

В новогоднюю ночь в Дубае произошло возгорание громадной многоэтажной гостиницы – огнем было охвачено большая часть 63-этажного здания. Репортаж с места происшествия вели крупнейшие информагентства мира.
«Dubai Address Hotel» горел всю новогоднюю ночь. Сообщается, что к этому времени пожарные освободили от огня около 90% территории. Несмотря на ЧП, власти Дубая не отменили праздничный фейерверк.
Пожар начался из-за того, что гости, занимавшие номер на 20-м этаже здания, решили устроить фейерверк, не выходя из номера. Видимо, что-то полетело не туда.
В отеле была объявлена экстренная эвакуация. Началась давка. Во время нее один из туристов скончался от сердечного приступа. Травмы получили 16 человек – все они находятся в больнице.