Голые звезды поздравили с наступившим 2016-м годом 18+

Новогодняя ночь пронеслась по миру, оставив разные воспоминания о ней на всех пяти континентах. Традиционно, многие запостили свои приключения и поздравления на страницах в социальных сетях.
Британская певица и актриса Шерил Фернандес-Версини (Шерил Энн Коул) поздравила своих поклонников более чем двусмысленным жестом, сопроводив его традиционными новогодними пожеланиями «счастья в наступающем году».
Балерина и актриса Анастасия Волочкова традиционно провела новогоднюю ночь «голой в бане». Она залезла в бочку, прикрыла пышное тело вениками и похвасталась перед всеми «новой купелью».
Ксения Собчак поправила новогоднее настроение в компании с Пьеро.
А мегапопулярная певица Тейлор Свифт в новогоднюю ночь подарила всем новый клип «Out Of The Woods».