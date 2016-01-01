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Голые звезды поздравили с наступившим 2016-м годом 18+

1 января 2016, 14:45
Мир празднует, везде по-разному.

Новогодняя ночь пронеслась по миру, оставив разные воспоминания о ней на всех пяти континентах. Традиционно, многие запостили свои приключения и поздравления на страницах в социальных сетях.


Британская певица и актриса Шерил Фернандес-Версини (Шерил Энн Коул) поздравила своих поклонников более чем двусмысленным жестом, сопроводив его традиционными новогодними пожеланиями «счастья в наступающем году».


Балерина и актриса Анастасия Волочкова традиционно провела новогоднюю ночь «голой в бане». Она залезла в бочку, прикрыла пышное тело вениками и похвасталась перед всеми «новой купелью».


Ксения Собчак поправила новогоднее настроение в компании с Пьеро.


А мегапопулярная певица Тейлор Свифт в новогоднюю ночь подарила всем новый клип «Out Of The Woods».





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