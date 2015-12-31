Загадочное явление: океаны заселяют гигантские морские пауки

Арахнологи столкнулись не обычным природным явлением, которое они уже охарактеризовали, как «загадочное». Информацию об этом публикует издание «The Sun».
Морские пауки в полярной Арктике неожиданно начали серьезно увеличиваться в размерах. Явление уже назвали «полярным гигантизмом». Открытие опубликовано в журнале «Hakai Magazine».
Членистоногие уже могут достигать 25 сантиметров, их рост продолжается. Такое же явление наблюдается и в водах близ Антарктики. Предположительно гигантские пауки начали появляться в полярных широтах из-за большего содержания кислорода в холодной воде.
Арахнологи отмечают, что явление носит глобальный характер. Морские пауки относятся к классу хелицеровых и могут обитать на любой глубине. Известно более тысячи их разновидностей.
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