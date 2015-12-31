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Загадочное явление: океаны заселяют гигантские морские пауки

31 декабря 2015, 08:28
Буйным ростом членистоногих заинтересовались ученые.

Арахнологи столкнулись не обычным природным явлением, которое они уже охарактеризовали, как «загадочное». Информацию об этом публикует издание «The Sun».

Морские пауки в полярной Арктике неожиданно начали серьезно увеличиваться в размерах. Явление уже назвали «полярным гигантизмом». Открытие опубликовано в журнале «Hakai Magazine».

Членистоногие уже могут достигать 25 сантиметров, их рост продолжается. Такое же явление наблюдается и в водах близ Антарктики. Предположительно гигантские пауки начали появляться в полярных широтах из-за большего содержания кислорода в холодной воде.

Арахнологи отмечают, что явление носит глобальный характер. Морские пауки относятся к классу хелицеровых и могут обитать на любой глубине. Известно более тысячи их разновидностей.


Фото: иллюстрация

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