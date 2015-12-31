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Видеобращение Пережогина к фанатам, после которого форвард улетел

31 декабря 2015, 09:59
Теплые слова нападающего фанатам.

Форвард омского «Авангарда» Александр Пережогин улетел из Омска, причем сделал это очень необычным способом.

Сначала 32-летний нападающий пожелал омичам в новом 2016 году «тепла, любви и здоровья». После чего форвард покинул нижние слои атмосферы, как ни странно, верхом на елке. Произошло это в рамках новогоднего поздравления для болельщиков «ястребов».



Последний матч в нынешнем календарном году «ястребы» провели с дружиной из Череповецка на домашней «Арене Омск». «Авангард» сделал своим болельщиком прекрасный подарок, разгромив гостей со счетом 4:0.

Перед матчем хоккеисты «Авангарда» устроили новогодний перформанс для своих болельщиков, создав праздничное настроение: раздача автографов от Дениса Куляша, предматчевое шоу, зажигательная музыка, а также сюрприз от «ястребов» по окончанию игры с «Северсталью».



Капитан омской команды Илья Зубов пожелал собравшимся на стадионе любителям хоккея счастья, улыбок и терпения. Выразив надежду, что следующий год будет лучше, в котором «мы добьемся того, к чему мы идем». После чего «ястребы» окропили лед «Арены Омск» конфетти под радостные возгласы болельщиков.


Фото: hawk.ru

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