Видеобращение Пережогина к фанатам, после которого форвард улетел

Форвард омского «Авангарда» Александр Пережогин улетел из Омска, причем сделал это очень необычным способом.
Сначала 32-летний нападающий пожелал омичам в новом 2016 году «тепла, любви и здоровья». После чего форвард покинул нижние слои атмосферы, как ни странно, верхом на елке. Произошло это в рамках новогоднего поздравления для болельщиков «ястребов».
Последний матч в нынешнем календарном году «ястребы» провели с дружиной из Череповецка на домашней «Арене Омск». «Авангард» сделал своим болельщиком прекрасный подарок, разгромив гостей со счетом 4:0.
Перед матчем хоккеисты «Авангарда» устроили новогодний перформанс для своих болельщиков, создав праздничное настроение: раздача автографов от Дениса Куляша, предматчевое шоу, зажигательная музыка, а также сюрприз от «ястребов» по окончанию игры с «Северсталью».
Капитан омской команды Илья Зубов пожелал собравшимся на стадионе любителям хоккея счастья, улыбок и терпения. Выразив надежду, что следующий год будет лучше, в котором «мы добьемся того, к чему мы идем». После чего «ястребы» окропили лед «Арены Омск» конфетти под радостные возгласы болельщиков.
Фото: hawk.ru