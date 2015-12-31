Видеобращение Пережогина к фанатам, после которого форвард улетел





Капитан омской команды Илья Зубов пожелал собравшимся на стадионе любителям хоккея счастья, улыбок и терпения. Выразив надежду, что следующий год будет лучше, в котором «мы добьемся того, к чему мы идем». После чего «ястребы» окропили лед «Арены Омск» конфетти под радостные возгласы болельщиков.