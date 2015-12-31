В Америке создан робот, способный ездить по стенам – видео





Созданный робот может передвигаться по стенам с неоднородной поверхностью, например, по кирпичной кладке, как раз благодаря двум пропеллерам. Разработчики VertiGo утверждают, что созданная ими конструкция позволяет устройству свободно перемещаться по различным маршрутам, как внутри помещений, так и в городских условиях.