В Америке создан робот, способный ездить по стенам – видео

Исследователями швейцарской высшей технической школы Цюриха и лаборатории Disney Research разработан робот, который способен передвигаться по вертикальным поверхностям.
Устройство, получившее название VertiGo, представляет собой четырехколесную платформу, приводящуюся в движение благодаря работе двух наклоняющихся пропеллеров. При изменении угла наклона установленные пропеллеры меняют вектор тяги, и робот может свободно перемещаться на вертикальную поверхность, сообщает британское издание
Созданный робот может передвигаться по стенам с неоднородной поверхностью, например, по кирпичной кладке, как раз благодаря двум пропеллерам. Разработчики VertiGo утверждают, что созданная ими конструкция позволяет устройству свободно перемещаться по различным маршрутам, как внутри помещений, так и в городских условиях.
Фото: скриншот из видео