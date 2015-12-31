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В Америке создан робот, способный ездить по стенам – видео

31 декабря 2015, 15:04
Научный прорыв.

Исследователями швейцарской высшей технической школы Цюриха и лаборатории Disney Research разработан робот, который способен передвигаться по вертикальным поверхностям.

Устройство, получившее название VertiGo, представляет собой четырехколесную платформу, приводящуюся в движение благодаря работе двух наклоняющихся пропеллеров. При изменении угла наклона установленные пропеллеры меняют вектор тяги, и робот может свободно перемещаться на вертикальную поверхность, сообщает британское издание The Verge.



Созданный робот может передвигаться по стенам с неоднородной поверхностью, например, по кирпичной кладке, как раз благодаря двум пропеллерам. Разработчики VertiGo утверждают, что созданная ими конструкция позволяет устройству свободно перемещаться по различным маршрутам, как внутри помещений, так и в городских условиях.

Фото: скриншот из видео

#Новости#Технологии#Наука
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