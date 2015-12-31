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Тройное ДТП в центре Омска – полоса полностью перекрыта

31 декабря 2015, 11:37
Авария на Красном пути.

В редакцию [email protected] очевидцы сообщили о ДТП с участием трех автомобилей, которое произошло в центре города, на улице Красный путь.

«После телецентра, у поворота к Молочному заводу, столкнулись три машины: Chevrolet, Kia и Toyota, вроде бы Vitz, у нее разбит перед прилично. Kia тоже нормально досталось. Правую полосу заняли, видимо, кто-то выезжал».

ДТП с участием Kia Sportage, Chevrolet Niva и Toyota Vitz произошло ориентировочно в 10:15 у поворота к зданию по адресу Красный путь, 163.


В результате случившегося дорожно-транспортного происшествия есть небольшие затруднения движения по Красному пути в сторону центра города. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», в целом движение в Омске является довольно свободным, уровень загруженности составляет 2 балла.

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