Понижение температуры воздуха – 30-градусные омские морозы

К новогодним праздникам природа подготовила свой подарок жителям нашего региона – зима, наконец, вступила в свои права и нулевая температура воздуха на время забыта. Как и плюсовые показатели.
В теплой европейской зиме были свои плюсы и минусы. Среди негатива – конечно, сильнейший гололед и лужи. А также «катастрофа» с новогодними развлечениями – горки, катки и ледяные скульптуры могли в любой момент растаять. Как это произошло, к примеру, в Москве.
Теперь же, согласно прогнозам омских метеорологов, в регионе установилась морозная погода. Скачки температуры, происходившие из-за серии циклонов, сходят на нет. Заключительный южный циклон проходит по Омской области 30 и 31 декабря. В его тыл устремляется холодный арктический воздух. Он то и принес к нам 30-градусные морозы.
В ночь с 31 декабря на 1 января произойдет дальнейшее понижение температуры воздуха местами до -31 градуса. Днем сегодня минус 19-24. Местами возможен небольшой снег.
Не забывайте о резком похолодании, планируя встречу Нового года за городом, на природе или в парках. Одевайтесь теплее!
Узнать, где в Омске расположены самые большие ледяные городки с лабиринтами, горками и скульптурами, можно,