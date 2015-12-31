Понижение температуры воздуха – 30-градусные омские морозы

В теплой европейской зиме были свои плюсы и минусы. Среди негатива – конечно, сильнейший гололед и лужи. А также «катастрофа» с новогодними развлечениями – горки, катки и ледяные скульптуры могли в любой момент растаять. Как это произошло, к примеру, в Москве.