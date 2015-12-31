Город55
ГлавноеВсе новости

Огненные всполохи и НЛО в небе над Омском – видео

1 января 2016, 01:28
Красные точки в темном небе.

Омичи, выслушав президента страны и отведав главные блюда новогоднего стола, с энтузиазмом переместились на ночные улицы города для безопасного (надеемся) запуска приготовленных заранее пиротехнических изделий.


По всему Омску в настоящее время раздаются залпы и взлетают гроздья фейерверков. Со всех сторон слышны взрывы в небе.


А местами даже летают НЛО – об этом редакции [email protected] сообщают очевидцы. Конечно, это, скорее всего, неразорвавшиеся части ракет фейерверков. Но, тем не менее, видеоролики получаются очень загадочными.

Да, и – С Новым годом! Пусть 2016 год Красной Обезьяны счастье и радость каждому принесет!


#Новости#Туризм#Недвижимость#Общество#Город#Технологии
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31