Огненные всполохи и НЛО в небе над Омском – видео

Омичи, выслушав президента страны и отведав главные блюда новогоднего стола, с энтузиазмом переместились на ночные улицы города для безопасного (надеемся) запуска приготовленных заранее пиротехнических изделий.
По всему Омску в настоящее время раздаются залпы и взлетают гроздья фейерверков. Со всех сторон слышны взрывы в небе.
А местами даже летают НЛО – об этом редакции [email protected] сообщают очевидцы. Конечно, это, скорее всего, неразорвавшиеся части ракет фейерверков. Но, тем не менее, видеоролики получаются очень загадочными.
Да, и – С Новым годом! Пусть 2016 год Красной Обезьяны счастье и радость каждому принесет!