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Обращение Владимира Путина к россиянам: национальные интересы страны

31 декабря 2015, 20:37
Достойно отвечать на современные вызовы…

Благодаря огромной территории России, граждане нашей страны могут встретить Новый год несколько раз за один день. И обращение президента Путина уже несколько лет подряд россияне также могут услышать не только на ТВ в своем часовом поясе.

Уже Новый год отпраздновали во многих регионах РФ, начиная с Дальнего Востока. На YouTube появились первые ролики.

В канун наступления 2016 года президент Владимир Путин в своей новогодней речи отметил, что успех страны зависит от усердного труда каждого. Что история России помогает и в настоящем времени достойно отвечать на вызовы со стороны внешних сил.

Особо президент отметил военных из России, которые в настоящее время встречают Новый год на дальних рубежах, выполняют воинский долг, охраняют границы, находятся на постоянном боевом дежурстве.

Вспомнил Путин и о тех гражданах, для кого праздники – это напряженные будни, кто работает в больницах и на производстве.

Глава государства подчеркнул, что россиян объединяет стремление приносить пользу стране, быть ответственными за ее судьбу.



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