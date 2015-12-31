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Неизвестные взорвали банкомат – похищены деньги

31 декабря 2015, 13:24
Инцидент на юго-западе Москвы.

В ночь с 30 на 31 декабря неизвестными был произведен подрыв банкомата в отделении «Сбербанка» на Ленинском проспекте в Москве.

Взрыв прогремел внутри помещения, к которому граждане имеют круглосуточный доступ для проведения с помощью банкомата операций по пополнению карты или снятию с нее денежных средств. Поврежден фасад здания.

Злоумышленникам, взорвавшим банкомат на Ленинском проспекте в Москве, удалось похитить оттуда деньги. После чего грабители скрылись с места происшествия, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Отмечается, что взрыв банкомата осуществлялся с помощью газовоздушной смеси. На месте случившегося инцидента работает оперативно-следственная группа, уже изъяты камеры видеонаблюдения.



По факту данного ограбления возбуждено уголовное дело, на данный момент уточняется сумма похищенных денежных средств.


Фото: скриншот из видео

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