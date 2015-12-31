Неизвестные взорвали банкомат – похищены деньги

В ночь с 30 на 31 декабря неизвестными был произведен подрыв банкомата в отделении «Сбербанка» на Ленинском проспекте в Москве.
Взрыв прогремел внутри помещения, к которому граждане имеют круглосуточный доступ для проведения с помощью банкомата операций по пополнению карты или снятию с нее денежных средств. Поврежден фасад здания.
Злоумышленникам, взорвавшим банкомат на Ленинском проспекте в Москве, удалось похитить оттуда деньги. После чего грабители скрылись с места происшествия, сообщает
Отмечается, что взрыв банкомата осуществлялся с помощью газовоздушной смеси. На месте случившегося инцидента работает оперативно-следственная группа, уже изъяты камеры видеонаблюдения.
По факту данного ограбления возбуждено уголовное дело, на данный момент уточняется сумма похищенных денежных средств.
Фото: скриншот из видео