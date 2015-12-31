Лобовое столкновение в Омске: 4 машины, пострадала девушка-водитель

Сообщение в дежурную часть поступило 31 декабря около 10 часов утра. Предварительно установлено, что водитель а/м «Kia», мужчина 1955 г.р., двигался по улице Красный Путь в сторону Телецентра. В районе дома номер 163 он выехал на встречную полосу, где столкнулся с а/м «Toyota Vitz», который в свою очередь врезался в «Тойоту» и «Шевроле».