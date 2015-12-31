«Класс Клиник»: работаем с 4 января! Дарим 20% на здоровье!

Медицинский центр «Класс Клиник» приготовил отличный подарок для омичей, желающих провести новогодние каникулы с пользой для здоровья. Специалисты всех отделений медицинского центра начнут прием уже с 4 января. В период до 15 января – исключительная возможность использовать скидку 20% на прием в любом отделении (кроме УЗИ) или пройти комплексное обследование!
Стоимость
- урология – 750 рублей
- проктология – 960 рублей
- гинекология – 960 рублей
- неврология – 600 рублей
- амбулаторная хирургия – 560 рублей
- отоларингология – 800 рублей
Весь январь - скидка 25% на циркумцизию для мужчин!
Врачи «Класс Клиник» обладают большим практическим опытом в области диагностики и лечения сексуальных расстройств у мужчин, проктологических и гинекологических заболеваний. В клинике ведут прием высококвалифицированные специалисты отделений: неврология, хирургия и оториноларингология. В январе перечень услуг пополнится уникальной методикой лечения неврологических заболеваний. Следите за анонсами!
Режим работы в праздники:
С 4 по 9 января - с 9:00 до 17:00
7 и 10 января – выходные дни
С 11 января – с 8:00 до 20:00
Медицинский центр «Класс Клиник» желает вам крепкого здоровья, успехов и процветания в новом 2016 году!
Ознакомьтесь с полным перечнем заболеваний, которые лечат в «Класс Клиник»
Записаться можно любым удобным способом:
* Все подробности о скидке можно узнать по телефону или на сайте компании.
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