«Класс Клиник»: работаем с 4 января! Дарим 20% на здоровье!

Медицинский центр «Класс Клиник» приготовил отличный подарок для омичей, желающих провести новогодние каникулы с пользой для здоровья. Специалисты всех отделений медицинского центра начнут прием уже с 4 января. В период до 15 января – исключительная возможность использовать скидку 20% на прием в любом отделении (кроме УЗИ) или пройти комплексное обследование!