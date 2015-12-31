Федор Емельяненко победил нокаутом Джейдипа Сингха в Японии

Схватка продлилась лишь один раунд. Федор Емельяненко доминировал с самого начала поединка, нанес противнику несколько точных ударов. Затем поединок перешел в партер, после чего индиец Джейдип Сингх какое-то время пытался увернуться от точных ударов Емельяненко, но Федор смог занять удобную позицию для нанесения ударов и судья остановил бой, засчитав технический нокаут.