Город55
ГлавноеВсе новости

Федор Емельяненко победил нокаутом Джейдипа Сингха в Японии

31 декабря 2015, 18:46
Возвращение Последнего императора.

Сегодня в Японии состоялся поединок в рамках турнира Rizin с участием «Последнего императора» Федора Емельяненко, вышедшего на ринг против индийского бойца Джейдипа Сингха. Это был первый бой титулованного российского спортсмена после 3,5-летнего перерыва.

Схватка продлилась лишь один раунд. Федор Емельяненко доминировал с самого начала поединка, нанес противнику несколько точных ударов. Затем поединок перешел в партер, после чего индиец Джейдип Сингх какое-то время пытался увернуться от точных ударов Емельяненко, но Федор смог занять удобную позицию для нанесения ударов и судья остановил бой, засчитав технический нокаут.



#Новости#Главное#Спорт
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31