Доллар вырос на 17 рублей, евро на 11 – российская валюта рухнула

Курс рубля упал по отношению к доллару на 24%, к евро – 14,6% за 2015 год, согласно данным Московской биржи.
Американская валюта завершила последний день биржевых торгов на отметке в 73,59 рубля, евро – 80,43 рубля. В конце прошлого года доллар стоил 56 рублей, евро – 68,65 рубля.
Таким образом, за 2015 год доллар вырос на 17,59 рубля, европейская валюта подорожала на 11,78 рубля.
Минимальные показатели иностранной валюты были достигнуты во второй половине весны 2015 года. Доллар тогда стоил 48,83 рубля, евро – 52,74 рубля. Таких показателей удалось добиться за счет жесткой денежно-кредитной политике ЦБ, а также повышению стоимости нефти.
Ситуация для российской валюты кардинально изменилось в мае, когда начался продолжительный спад. В августе рубль достиг дна, после чего началась коррекция вверх, октябрьская стабилизация, которая сменилась завершающей волной снижения к новым минимума против иностранной валюты.