Доллар вырос на 17 рублей, евро на 11 – российская валюта рухнула

Ситуация для российской валюты кардинально изменилось в мае, когда начался продолжительный спад. В августе рубль достиг дна, после чего началась коррекция вверх, октябрьская стабилизация, которая сменилась завершающей волной снижения к новым минимума против иностранной валюты.